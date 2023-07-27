В поселке Мостовского района загорелась крыша рынка

В поселке Мостовском Мостовского района произошел пожар на местном рынке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 15:49. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь распространился на 120 кв. м кровли одноэтажного здания. К тушению привлекли 10 человек и 6 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших при происшествии нет. Огонь удалось потушить к 16:11.

Анастасия Донскова

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