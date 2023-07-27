NYT: Британия разрешила миллиардерам из РФ тратить деньги на домашний персонал

Власти Великобритании разрешили российским миллиардерам, попавшим под санкции, тратить средства с замороженных счетов, в том числе на обслуживающий персонал. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Газета не уточняет, с какого времени бизнесменам разрешили тратить деньги на это. По ее данным, им выдают деньги на основе специальных лицензий. Они позволяют использовать часть средств с замороженных счетов. В отдельных случаях российским бизнесменам разрешали тратить больше миллиона долларов в год.

По информации издания, Михаил Фридман получил лицензию, которая позволяет содержать домашний персонал из 19 человек — водителей, личных поваров, уборщиц. Их содержание за десять месяцев обошлось Михаилу Фридману в 300 тыс. фунтов стерлингов ($400 тыс.) Кроме того, как сообщило издание, бизнесмен получал ежемесячное пособие в размере 7 тыс. фунтов стерлингов ($9 тыс.) на удовлетворение «основных потребностей своей семьи».

Бывшему партнеру Михаила Фридмана Петру Авену власти Великобритании выделили ежемесячное пособие в размере 60 тыс. фунтов стерлингов ($77 тыс.). Большую часть суммы ($45 тыс.) получила охранная компания. Она принадлежит финансовому управляющему бизнесмена, которого подозревают в оказании помощи бизнесмену при уклонении от санкций.

По данным The New York Times, в 2022 году власти Великобритании получили около тысячи заявок на выдачу таких лицензий. Однако к концу года правительство одобрило только 82 заявки.

В марте 2022 года Петр Авен, ранее возглавлявший совет директоров Альфа-банка, в интервью Financial Times пожаловался, что его семья не знает, «как выживать». По его словам, из-за санкций у него не было средств, чтобы оплачивать уборщицу и водителя.

Анастасия Ларина