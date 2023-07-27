В Саратовской области коллегия утвердила шесть судей и вернула одну из отставки

На заседании квалификационной коллегии судей Саратовского областного суда рассмотрели заявление о возможности рекомендации на должность судьи инстанции Дмитрия Палагина и ряд других кандидатов в судьи региона. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

На должность заместителя председателя Ершовского районного суда рекомендовали Андрея Ефимова; Балаковского райсуда — Светлану Дубовицкую; Вольского — Светлану Гладышеву; на должность мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района Саратова рекомендовали Светлану Рыбину; мирового судьи судебного участка № 2 Новоузенского района Саратовской области — Сергея Крымского. Всех их коллегия одобрила.

На срок до года судья Фрунзенского района в отставке Оксана Рослова стала и. о. судьи этой инстанции.

Коллегия удовлетворила представление председателя Совета судей Саратовской области Ирины Ефимовой о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Арбитражного суда Саратовской области Инны Ваниной. За что, не уточняется.

Дарья Васенина

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