«Дружба — дело недешевое»

В Санкт-Петербурге проходит второй российско-африканский саммит. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении, в частности, заявил о готовности максимально расширить контакты с Африкой по многим направлениям — от сборки автомобилей до информационных технологий. Он также заверил, что страны континента не пострадают от разрыва зерновой сделки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что разворот на Юг потребует серьезных материальных затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Большой праздник нынче в Санкт-Петербурге: в город на Неве приехали высокие гости из Африки. Кроме заседаний и дискуссий проходят выставки, подготовлена культурная программа. В общем и целом все по высшему разряду. Что касается политической части, Россия в состоянии спасти бедные страны континента от голода самостоятельно, и никакая зерновая сделка не нужна. Обойдемся без украинского продовольствия.

До 50 тыс. тонн своих зерновых поставим бесплатно. Сомали — бедная страна, ей спишем большую часть долгов. И так к каждому найдем подход, не бросим в беде. Африканских педагогов в российских вузах будем массово обучать — естественно, бесплатно. Зал аплодирует.

Президент России Владимир Путин: Безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна.

Общий смысл такой: мы не колониалисты, как западные бывшие партнеры. Мы ищем вашего расположения не ради разграбления природных ресурсов, которыми богат Черный континент. Москва выстраивает новую справедливую систему международных отношений без классового превосходства и прочих пережитков прошлого. Российская Федерация за искреннюю дружбу без меркантильного подтекста.

А в ответ нам ничего особо и не надо, разве что в ООН завернете какую-нибудь провокационную западную резолюцию.

Еще важно добавить, что, пока в Санкт-Петербурге проходит праздник российско-африканской дружбы, в Северной Корее с визитом находится министр обороны Сергей Шойгу. Принимают его там по высшему разряду. Вместе с вождем Ким Чен Ыном российский высокий гость осматривает внушительного вида ракетную технику и другие серьезные вооружения народной армии КНДР.

Судя по всему, недружественный Запад должен все это осмыслить и принять к сведению. Не выйдет у вас ничего, господа, с вашим бойкотом. Россия не находится в международной изоляции — вот что главное. И, как видите, военно-техническое сотрудничество у нас тоже есть с кем налаживать.

Справедливости ради стоит отметить, что вот прямо сейчас какой-либо панической реакции Запада от всего увиденного и услышанного не наблюдается. И еще интересный факт: прошлый саммит в 2019 году в Сочи обошелся России в 4,5 млрд руб. Но зато было анонсировано заключение контрактов аж на 800 млрд руб. При этом контракт мало заключить — его нужно еще и исполнить. А деньги за форум уже уплачены.

Плюс обучение студентов, списание долгов, зерно для бедных — все это тоже требует определенных затрат. Дружба — дело недешевое. И еще… Раньше мы на Восток разворачивались, а теперь вот на глобальный Юг. С Западом понятно, с Латинской Америкой тоже как-то все сложно. Не так много мест в мире, куда можно развернуться. Так что будем надеяться, что с Африкой у нас все получится. И новая архитектура международных отношений рано или поздно выстроится.

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