В Адыгее в суд направили дело чиновника о получении взяток от ритуальных агентств

В Адыгее в суд направили дело, возбужденное в отношении специалиста муниципального казенного учреждения, получавшего взятки от ритуальных агентств за подготовку мест на кладбище. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея

По данным ведомства, в период с 2013 по 2023 год чиновник лично получал деньги от ритуальных бюро за подготовку могил на городском кладбище при том, что услуга предоставляется бесплатно.

«На протяжении указанного времени обвиняемый получил взятки на общую сумму более 11 млн руб.»,— говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Анастасия Донскова

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