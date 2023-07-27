Инициатива донского парламента об отмене банковских комиссий учтена Госдумой в федеральном законе

Государственная Дума России приняла поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», отменяющие банковские комиссии за перевод средств со счетов физических лиц на принадлежащие им счета в иных кредитных организаций. В федеральном законе учтено одно из предложений Законодательного собрания Ростовской области, сообщает пресс-служба донского парламента.

Предельная сумма бесплатных переводов между счетами составит 30 млн руб. в месяц.

«Мы также призываем федеральных парламентариев принять решение об отмене банковских комиссий при оплате счетов за услуги ЖКХ»,— цитирует пресс-служба председателя Заксобрания Александра Ищенко.

Анастасия Назарова