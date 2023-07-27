Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов по случаю публикации финансовых результатов банка за полгода рассказал о направлениях в будущей стратегии ВТБ. В их числе рост розницы и СМБ выше рынка, самостоятельное воспроизводство капитала, оптимизация стоимости фондирования, а также кросс-функциональное развитие бизнеса и инновационность. По словам Дмитрия Пьянова, банк намерен разработать и утвердить новую стратегию до конца года, сейчас она находится в активной разработке.

VK планирует создать сервис билетных агрегаторов и встроить его в социальную сеть «ВКонтакте». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. Как отмечает газета, компания разместила вакансию руководителя направления по работе с контентом и директора по маркетингу в новый проект, связанный с индустрией развлечений на рекрутинговом сервисе hh.ru. Источник «Ведомостей» подтвердил, что компания работает над созданием билетного агрегатора и необходимых технологических сервисов. Представитель VK воздержался от комментариев.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell в первом полугодии сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 8%, до 14,35 млн т, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании. Отмечается, что снижение произошло на фоне потери объемов с проекта «Сахалин-2» в России. Также у Shell уменьшились продажи СПГ. В январе-июне 2023 года они сократились на 2%, до 33 млн т.