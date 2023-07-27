«Зенит» продал нападающего Малкома саудовскому футбольному клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. Это подтвердили обе стороны. Таким образом, игрок стал самым дорогим в истории РПЛ. Бразилец подписал контракт до 2027 года с зарплатой €18 млн за сезон. Станет ли Малком в ближайшее время одноклубником самого дорогого футболиста планеты Килиана Мбаппе? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О переходе Малкома в Саудовскую Аравию говорили давно, но «Зенит», которому принадлежат права на игрока, отмалчивался. И вот, наконец, официальная информация. Самый дорогой трансфер в истории нашего футбола состоялся. €60 млн — за такие деньги российские клубы еще не продавали никого. До этого рекордным был переход Халка в один из китайских клубов за €56 млн.

Понятно, что заменить такого игрока, как Малком, будет трудно, и если трансферы на выход в «Зените» продолжатся, то это может повлиять на борьбу за чемпионство в РПЛ, уверен бывший игрок команды Андрей Аршавин: «Если уйдет Вендел, Малком, возможно, Клаудиньо, то, конечно, это повлияет. Вряд ли "Зенит" сразу сможет заменить таких игроков. Если же эти футболисты останутся, Вендел вернется и начнет играть, то разница все равно сохранится».

Любопытно, но 10-й номер в новом клубе Малком не получил. Он будет играть в Саудовской Аравии под 77-м. А десятку владельцы «Аль-Хиляль» всерьез придерживают для Килиана Мбаппе. Да, он вроде как отказался, но в переезд Малкома на Ближний Восток тоже никто не верил. Переезд Мбаппе в Саудовскую Аравию вообще кажется безумием, и все же не стоит забывать, что Килиан — уже чемпион мира, ему всего 24 года, и дела француза ведет его мама.

Жесткая женщина, которая может не устоять от предложения клуба «Аль-Хиляль». А предложение это кроме как умопомрачительным не назовешь: €700 млн непосредственно Мбаппе. Всего за один сезон. И не нужно сейчас приводить в пример Месси, который отказался от суммы, превышающей €1 млрд. Лионель поехал в США создавать вместе с Apple TV новую футбольную религию и в перспективе заработает ни один миллиард.

У Мбаппе таких предложений пока нет, а найти общий язык с руководством ПСЖ он и его мама не могут. Так какая разница, где терять сезон? Во Франции за €70 млн в год или в Саудовской Аравии за €700 млн? Причем даже эти деньги на футбольном рынке в случае с Мбаппе можно назвать адекватными, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Это законы рынка. Если кто-то готов заплатить такую сумму, значит, она адекватная».

Но даже если Мбаппе не поедет в «Аль-Хиляль», то звезды, которые светят не так ярко, от предложений шейхов точно не откажутся.

А клубы Саудовской Аравии получили почти €20 млрд на трансферы игроков. Вдумайтесь в эту цифру. Да, освоить деньги команды должны до 2030 года. Но то, что в ближайшее время футболисты продолжат уезжать на Ближний Восток, это факт. Да, наверное, такие супергении, как Мбаппе, могут позволить себе выбирать, но сколько таких игроков на планете? Мягко говоря, немного.

Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Эта схема давно работает и в российском футболе. Конечно, в меньших масштабах, но работает. В противном случае не сидели бы на банке в «Зените» игроки сборной России. Мир изменился, и теперь упоминание о финансовом fair play ничего, кроме улыбки, не вызывает. Впрочем, мы всегда знали формулу: то, что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие деньги. Просто сейчас эта ненародная мудрость начала работать и в футболе.