Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия обрела полноценного руководителя

Анна Князева, с сентября 2022 года исполнявшая обязанности начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, утверждена в должности руководителя ведомства. Соответствующее распоряжение губернатора Прикамья размещено на сайте инспекции. Согласно документу, назначение госпожи Князевой полноценным главой учреждения состоялось 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Анна Князева стала исполнять обязанности начальника инспекции после перехода прежнего руководителя ведомства Ольги Андриановой на должность замглавы Перми. До этого госпожа Князева работала в инспекции начальником отдела государственной охраны.