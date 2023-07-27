Сделки с коммерческой недвижимостью в Европе упали на 58%

Во втором квартале объем сделок по покупке и продаже коммерческой недвижимости в Европе упал на 58%, до самого низкого уровня с 2010 года, на фоне роста процентных ставок. По данным MSCI Real Assets, которые публикует агентство Bloomberg, объем сделок в апреле, мае и июне составил всего €34,4 млрд.

Значительнее всего просел сегмент офисной недвижимости, где объем сделок сократился на 68%. Лучше всего с ситуацией справился сегмент гостиничной недвижимости: у него падение на 36%. По словам руководителя исследований рынка недвижимости в регионе Европа и Ближний Восток MSCI Тома Лихи, офисный сектор больше всего пострадал «от роста процентных ставок и от перехода арендаторов на частично удаленный режим работы».

При этом падение объемов сделок с коммерческой недвижимостью наблюдается на всех крупных европейских рынках. Наибольшее падение — в Австрии, на 75%, наименьшее — в Португалии, на 29%. Эксперты прогнозируют, что такая ситуация, скорее всего, сохранится в ближайшее время.

Алена Миклашевская