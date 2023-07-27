Жительница Краснодара предстанет перед судом за танцы на Всесвятском кладбище

В Ленинский районный суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летней местной жительницы по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, 21 марта 2023 года молодая женщина принялась танцевать у могилы на Всесвятском кладбище Краснодара. При этом она держала во рту сигарету и показывала двумя руками неприличные жесты. В это время ее супруг снимал происходящее на видео.

«Для придания публичности своим противоправным действиям женщина наложила на видеозапись песню и разместила видеоролик на своей персональной странице в одной из соцсетей. Доступ к странице имеет неограниченный круг лиц. Этим она публично выразила явное неуважение к обществу и оскорбила религиозные чувства верующих»,— говорится в сообщении.

Наказание по инкриминируемой подозреваемой статье УК подразумевает штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы сроком на один год.

Андрей Ульченко

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