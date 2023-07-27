Главного энергетика «Алабуга девелопмент» арестовали по делу о взятке

Главный энергетик стройкомпании «Алабуга девелопмент», дочерней компании ОЭЗ «Алабуга», Рустем Гумеров был арестован по решению Набережночелнинского горсуда в рамках дела о взятке в 2,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Рустем Гумеров был задержан правоохранителями после получения 500 тыс. руб. Эти деньги он получил за содействие в заключении договоров на выполнение подрядных работ между ООО «Алабуга девелопмент» и местным предприятием, а также за подписание актов выполненных работ, беспрепятственное получение полной суммы оплаты и обеспечение работой на длительное время.

340 тыс. из полученных 500 тыс. руб. оказались муляжом. Деньги у подозреваемого изъяли правоохранители.

Рустем Гумеров был арестован до 25 сентября. Против него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дмитрий Ларин, Казань