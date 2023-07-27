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Коммерсантъ FM
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Нацбанк Украины впервые за год изменил учетную ставку

Правление Нацбанка Украины понизило учетную ставку до 22%. Последний макропрогноз предусматривает дальнейшее понижение этого показателя. Последний раз Нацбанк Украины менял ставку в июне 2022 года — тогда показатель был повышен с 10% до 25%. С тех пор учетную ставку не меняли.

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22%. Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее понижение учетной ставки»,— сообщила пресс-служба Нацбанка (цитата по «Экономической правде»). Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что ставку позволили снизить быстрое замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке.

Кроме того, Нацбанк Украины улучшил прогноз по инфляции на этот год — с 14,8% до 10,6%. В 2024 году, согласно прогнозу регулятора, инфляция замедлится до 8,5%, а в 2025 году — до 6%.

Понижение учетной ставки произошло впервые с июля 2020 года — тогда она была снижена с 8% до 6%.

Нацбанк Украины допускал снижение учетной ставки в июле или сентябре. Однако в январе был выпущен новый прогноз, который предполагал сохранение ставки на уровне 25% как минимум до конца первого квартала 2024 года.

Анастасия Ларина

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