67 кошек и собак отправились за рубеж из Удмуртии с начала года

67 домашних животных вывезли из Удмуртии за рубеж с начала года. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, в июле было оформлено 11 ветеринарных сертификатов формы №5а на некоммерческий вывоз животных-компаньонов. С начала года таких документов было получено 55.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

За границу вывезли 40 собак и 27 кошек. Они отправились в основном во Францию, Венгрию, Люксембург, Эстонию и другие страны ЕС, Турцию, США, Таиланд, Израиль, Грузию.

Вывезти домашнего питомца за рубеж можно, если оформить на животное сертификат формы 5а, Евросправку в страны ЕС, в управлении Россельхознадзора.