Директора ООО в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты 76 млн рублей налогов

В Татарстане 42-летнего директора и учредителя ООО заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 76 млн руб. Об этом сообщается на сайте управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что в течение трех лет с 2018 года подозреваемая вносила в налоговые документы ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 29 контрагентами. В результате ей удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организации.

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Название ООО и имя директора компании не упоминается. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

"Ъ-Казань"