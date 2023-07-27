Директора ООО в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты 76 млн рублей налогов

В Татарстане 42-летнего директора и учредителя ООО заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 76 млн руб. Об этом сообщается на сайте управления СКР по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие утверждает, что в течение трех лет с 2018 года подозреваемая вносила в налоговые документы ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 29 контрагентами. В результате ей удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организации.
Против подозреваемой возбуждено уголовное дело.
Название ООО и имя директора компании не упоминается. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.