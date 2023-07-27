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В Самаре временно ограничат движение на Волжском проспекте

В Самаре на Волжском проспекте временно ограничат движение транспорта из-за ремонта сети холодного водоснабжения, сообщает городская администрация. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ограничение будет действовать в период с 22:00 29 июля 2023 года до 06:00 30 июля 2023 года на участке Волжского проспекта – от улицы Маяковского до улицы Вилоновской»,— говорится в сообщении. 

Движение будет организовано по ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской. В горадминистрации просят заранее выбирать альтернативные маршруты. 

Сабрина Самедова

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