УФАС отменило итоги конкурса на капремонт здания Ишимбайского психоневрологического интерната

Управление ФАС по Башкирии предписало Ишимбайскому психоневрологическому интернату отменить итоговый протокол конкурса на капитальный ремонт здания отделения стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта определена в 33,5 млн руб. До 11 декабря подрядчик должен был провести, в том числе, ремонт кровли, отделку помещений.

Жалобу подало уфимское ООО УК «Альянс» (принадлежит Вадиму Сайфуллину и Камо Алексаняну). Заявитель указал, что заказчик (Ишимбайский психоневрологический интернат) при подведении итогов нарушил закон «О контрактной системе». Так, победитель конкурса, уфимское ООО «Альянс» (принадлежит Ренату Кирееву и Олегу Голубеву) указало в своей заявке 112 исполненных контрактов, тогда как, согласно открытым данным ЕИС, у компании всего восемь исполненных контрактов.

Позже заявитель отозвал свою жалобу. Но УФАС провело внеплановую проверку и выяснило, что указанный победителем в заявке договор подряда на капремонт помещения в Геленджике на самом деле не был исполнен.

Майя Иванова

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