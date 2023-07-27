Назначили нового замглавы Челябинского УФАС

С 1 августа заместителем руководителя Челябинского УФАС назначена начальник административно-финансового отдела Наталья Мартынюк. Соответствующий приказ подписал глава ФАС России Максим Шаскольский, сообщают в региональном ведомстве.

«Наталья Игоревна работает в управлении с 2009 года, в должности начальника административно-финансового отдела — с 2020 года»,— поясняют в Челябинском УФАС.

В новой должности Наталья Мартынюк будет курировать вопросы содействия службе развитию конкуренции в регионе, соблюдения антимонопольного законодательства органами власти, рекламного законодательства. Также ей предстоит заниматься защитой конкуренции, профилактикой нарушений законодательства, совершенствованием цифровых технологий в деятельности службы.

Сейчас должности заместителей руководителя Челябинского УФАС занимают Станислав Копылов и Влада Ливончик.

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