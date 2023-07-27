ГКБ №18 Уфы оштрафовали за распространение COVID-19

Судья Орджоникидзевского райсуда Уфы Галина Урамова обязала городскую клиническую больницу №18 выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. за бездействие при возникновении угрозы распространения COVID-19 (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ), сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов дела, в конце мая республиканское управление Роспотребнадзора по итогам

эпидемиологического расследования составило административный протокол в отношении клиники. Ведомство выявило в ГКБ нарушения санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные при возникновении угрозы распространения COVID-19.

На суде представители больницы с составлением протокола не согласились, просили переквалифицировать статью КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и назначить наказание в виде предупреждения, приняв во внимание финансовое положение организации. Факт выявленных нарушений при этом они не оспаривали, уточнив, что персонал больницы прошел внеочередное обучение.

Вынося решение в пользу штрафа, судья установила, что в терапевтическом отделении больницы при выявлении пациента с COVID-19 не были проведены в полном объеме противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения инфекционного заболевания. В частности, само отделение не закрыли на прием и не установили лиц, контактировавших с заболевшим. Это привело, указывается в постановлении, к внутрибольничному распространению инфекции: пострадали 18 человек.

Венера Хисамова

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