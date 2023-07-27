Пермские власти отказали удмуртскому девелоперу в смене зонирования участка в Ераничах под застройку

Девелопер из Удмуртии «Зардон-групп» собирается возвести в Перми еще один жилой комплекс. Объект разместится в микрорайоне Ераничи, за зданием Пермского агропромышленного техникума. Структура застройщика — ООО СЗ «Кама-дом» — обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением дополнить градрегламент зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 подзоной в 19 этажей. Эту подзону в 19 этажей и коэффициент плотности застройки 3,12 заявитель попросил установить на участке по ул. Карпинского, 79, за зданием техникума. Примечательно, что, по данным 2ГИС, на этой территории находится спортплощадка, в том числе площадка для воркаута с уличными тренажерами.

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Площадь участка, на котором предполагается возвести жилье, составляет 5,6 тыс. кв. м, ее разрешено использовать под библиотеки, жилые дома, предназначенные для проживания педработников из числа профессорско-преподавательского состава. По данным «Ъ-Прикамье», на ул. Карпинского, 79, СЗ «Кама-дом» намеревается возвести комплекс из двух 19-этажных домов, площадь квартир составит 18 тыс. кв. м. Дома будут рассчитаны на 451 жителя. Известно, что компания направила в администрацию Перми подписанное со своей стороны соглашение о финансировании строительства социнфраструктуры.

Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова отметила, что, согласно проекту приаэродромных территорий вблизи аэропорта Большое Савино, участок по ул. Карпинского, 79, попадает в зону, где разрешено строить 14-этажные, а не 19-этажные дома. По словам министра, перед тем как обращаться за сменой зонирования на своем участке, девелопер должен сначала согласовать со структурами Минобороны разрешенную высотность комплекса. Член комиссии, советник губернатора по строительству Павел Черепанов подчеркнул, что СЗ «Кама-дом» должно сначала представить на рассмотрение несколько вариантов фасадов будущего комплекса и согласованную транспортную модель, предусматривающую присоединение домов к улично-дорожной сети. В итоге члены комиссии отказали компании «Зардон-групп» в смене зонирования участка. Заявителю теперь необходимо доработать проект.

Напомним, удмуртский холдинг «Зардон-групп» депутата госсовета Удмуртии Дмитрия Лукина зашел на пермский строительный рынок в 2017 году. Тогда структура группы получила разрешение на возведение ЖК «Ново-Яблочково» по ул. Яблочкова, 38, напротив бывшего завода смазок и СОЖ. Осенью 2021 года группа получила разрешение на возведение ЖК «Свои люди» по ул. Гусарова, 5а.