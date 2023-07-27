«Россети Тюмень» направили 2,5 млн рублей на повышение надежности ключевого центра питания в Югре

Компания «Россети Тюмень» завершила плановый ремонт высоковольтной подстанции «Хора» в Югре, питающей ряд предприятий по добыче и разведке углеводородов. Кроме того, подстанция является частью системы транзита электроэнергии от Няганской ГРЭС в смежные субъекты УрФО. На повышение надежности узлового центра питания «Россети Тюмень» направили более 2,5 млн рублей.



На подстанции специалисты установили два новых конденсатора связи 220 кВ и заменили 12 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на полимерные, обладающие повышенной прочностью и влагостойкостью. Также энергетики выполнили техническое обслуживание трансформаторов собственных нужд и ограничителей перенапряжения. Работы завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Отметим, выполненные на подстанции 220 кВ «Хора» мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения промышленных объектов компаний «РН-Няганьнефтегаз», «Няганьнефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть-Сибирь» и 3,5 тысяч югорчан, проживающих в поселке Талинка.

АО «Россети Тюмень»