Двух обвиняемых в убийстве челябинского подростка оставили в СИЗО

Челябинский областной суд утвердил продление срока ареста двум обвиняемым в убийстве 17-летнего подростка в Челябинске. Они остаются под стражей до 10 сентября, сообщают в прокуратуре региона.

Адвокаты обвиняемых в апелляции просили смягчить им меру пресечения до домашнего ареста, обосновывая это тем, что они не намерены скрываться.

«По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения обоим оставлена без изменения»,— резюмировали в областной прокуратуре.

В уголовном деле об убийстве подростка фигурируют семь человек, в их числе иностранные граждане. По версии следствия, в ночь на 9 апреля они рядом с ТРК «Космос» из-за малозначимого повода напали на молодого человека. 20-летний участник группы ударил подростка ножом, от чего тот скончался.

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