Премьер-министр Михаил Мишустин похвалил работу «Норникеля» по повышению экологичности своих производств, в частности, по снижению выбросов диоксида серы. По его словам, важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей. Мишустин посетил цехи Надеждинского металлургического завода, построенные для «серной программы». Этот экологический проект предполагает комплексную модернизацию производственных мощностей предприятий «Норникеля» в Норильске. В результате выбросы диоксида серы в Заполярном филиале компании снизятся на 45% от уровня базового 2015 года после реализации на Надеждинском заводе и до 90% после выполнения на Медном.

Транспортная группа Fesco рассматривает возможность приобретения собственного воздушного флота для выполнения грузовых авиаперевозок. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов. Авиадоставку грузов группа начала в 2022 году. Во внутреннем сообщении авиарейсы организованы из Москвы на Дальний Восток. В 2023 году Fesco запустила доставку грузов из Гонконга и Дубая в Москву.

Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам первого полугодия составила $738 млн после убытка в $1,9 млрд годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка eBay за январь-июнь увеличилась на 3% и превысила $5 млрд.