На видеонаблюдение и электроосвещение аллеи перед театром кукол в Уфе направят 18 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы объявило четвертый конкурс на благоустройство аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 18,13 млн руб., деньги выделят из бюджетов республики и города.

Работы необходимо выполнить до декабря текущего года. Подрядчик должен провести видеонаблюдение и электроосвещение.

Как сообщал «Ъ-Уфа», управление капстроительства мэрии на конкурсе 11 августа намерено с третьей попытки выбрать подрядчика благоустройства аллеи перед зданием театра кукол. Начальная цена контракта определена в 105,37 тыс. руб. Согласно документации, до конца ноября текущего года подрядчик должен, в том числе, демонтировать, заменить бортовые камни, устроить покрытие дорожек, газоны, выполнить миниатюрные копии московского собора Василия Блаженного, храма Вознесения, Зимнего дворца и Исаакиевского собора, Каповой пещеры, колокольни Новодевичьего монастыря, мавзолея Тура-Хана, посадить деревья и кустарники.

Первые два конкурса на благоустройство аллеи перед кукольным театром, объявленные в апреле текущего года (начальной ценой 104,55 млн руб.) и в июне (123,5 млн руб.), были отменены УФАС по Башкирии из-за того, что заказчик неправомерно объединил в один лот разные виды работ. Победителем обоих конкурсов было признано уфимское ООО «Уралагротехсервис» (принадлежит Расиму Зарипову).

Майя Иванова

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