Граффити «Книга — немой учитель» появилось на здании Ижевского индустриального техникума

На стене здания Ижевского индустриального техникума в столице Удмуртии завершили граффити «Книга — немой учитель». Как сообщает агентство по молодежной политике, на его создание автору Татьяне Трусовой из Удмуртии потребовалось 19 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: агентство по молодежной политике Удмуртии Фото: агентство по молодежной политике Удмуртии

«Для граффити я выбрала цитату Платона: "Книга – немой учитель". Мне очень хотелось изобразить девушку, которая открывает книгу, и начинается волшебство. Для меня таким стало произведение Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Надеюсь, жителям города понравится рисунок»,— рассказала Татьяна Трусова.

Работа вошла в число финалистов отборочного этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАрт». Темой проекта в этом году стала «Сила знания» в честь объявленного в России Года педагога и наставника. Далее работы будет оценивать экспертная комиссия.