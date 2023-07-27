В Сочи ограничили движение по аварийному мосту

В связи с ухудшением состояния моста через р. Мацесту на участке дороги п. Мацеста — с. Семеновка введено временное ограничение движения автотранспорта. Теперь проезжать по мосту могут автомобили весом до 3,5 тонн. Соответствующий приказ выпущен министерством транспорта и дорожного хозяйства Кубани, он опубликован на сайте администрации края. Ограничение введено до начала ремонтных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi1.ru Фото: sochi1.ru

Как сообщает sochi1.ru, мост через реку Мацесту был частично разрушен во время наводнения, которое произошло в середине июня текущего года. Однако с тех пор ремонтные работы так и начались.

«Водители автобусов 120-го маршрута, опасаясь за жизнь людей, высаживают их перед мостом, после чего они переходят его пешком. Потом, когда автобус проедет мост пустым, пассажиры садятся в него заново», - говорится в сообщении.

Андрей Ульченко

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