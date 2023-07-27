НБКИ: объем выданных нижегородцам автокредитов вырос на 56% в первом полугодии

По итогам первого полугодия 2023 года нижегородцы получили 11,2 млрд руб. кредитов на покупку автомобилей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 56,1% больше показателей января-июня прошлого года (7,2 млрд руб.). Объемы выросли из-за эффекта низкой базы: в первом полугодии 2021 года банки выдали жителям региона 13,1 млрд руб. автокредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Россияне за шесть месяцев 2023 года получили 499,8 млрд руб. займов на покупку машин. Показатель вырос на 61,4% к первому полугодию 2022 года, но снизился на 5,9% к 2021 году.

Заметнее всего объемы автокредитования в годовом выражении выросли в Татарстане (+91,7%, до 22,9 млрд руб.), Вологодской области (+90%, до 4,5 млрд руб.) и Башкортостане (+89,5%, до 18,7 млрд руб.).

Помимо эффекта низкой базы, на рост показателей повлияло возобновление госпрограммы льготного автокредитования и увеличение продаж машин из дружественных стран, отметили в НБКИ.

Елена Ковалева