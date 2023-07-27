Аграрии Краснодарского края собрали 9,1 млн тонн зерновых

В Краснодарском крае завершается уборка урожая зерновых и зернобобовых. Уже собрано 9,1 млн т зерновых, в том числе, 7,5 млн т пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края

Кроме пшеницы в регионе идет уборка ржи, тритикале, овса, нута, зернового гороха и чечевицы. Обмолочено более 1,6 млн га зерновых культур — 83% от плана.

По информации кубанского минсельхоза, средняя урожайность составляет 56,7 ц/га. Наибольшая урожайность зафиксирована в Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Тимашевском районах.

Анастасия Назарова