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Аграрии Краснодарского края собрали 9,1 млн тонн зерновых

В Краснодарском крае завершается уборка урожая зерновых и зернобобовых. Уже собрано 9,1 млн т зерновых, в том числе, 7,5 млн т пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края

Кроме пшеницы в регионе идет уборка ржи, тритикале, овса, нута, зернового гороха и чечевицы. Обмолочено более 1,6 млн га зерновых культур — 83% от плана.

По информации кубанского минсельхоза, средняя урожайность составляет 56,7 ц/га. Наибольшая урожайность зафиксирована в Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Тимашевском районах.

Анастасия Назарова

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