На должность главы Перми претендует командир танкового взвода

Как стало известно «Ъ-Прикамье», документы на конкурс по отбору главы Перми подал участник специальной военной операции, командир танкового взвода Ильяс Гайнанов. До участия в СВО Ильяс Гайнанов работал в подразделении транспортной безопасности ООО «Сигма», а также занимал должность замглавы Добрянского городского поселения. В аппарате Пермской думы подтвердили, что господин Гайнанов заявился на участие в конкурсе.

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Ильяс Гайнанов стал вторым участником конкурса. Ранее документы в комиссию представил упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев. На конкурс можно заявиться до 3 августа. После этого претенденты на пост главы Перми представят свои программы развития города конкурсной комиссии, состоящей из представителей администрации губернатора Пермского края и Пермской думы. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены депутатам думы. Главой станет кандидат, поддержанный большинством думцев.