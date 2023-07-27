Производитель из Екатеринбурга начал выпускать до 1 тонны продукции из кокосового молока в месяц

В Екатеринбурге производство безлактозных молочных продуктов (бренд Zani) вышло на уровень около 1 тонны продукции из кокосового молока в месяц: это молоко, йогурты и коктейли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Производство безлактозных молочных продуктов из кокосового молока (бренд Zani) в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Производство безлактозных молочных продуктов из кокосового молока (бренд Zani) в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Производство безлактозных молочных продуктов из кокосового молока (бренд Zani) в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Производство безлактозных молочных продуктов из кокосового молока (бренд Zani) в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Производство в прошлом году запустила индивидуальный предприниматель Евгения Занина после того, как у ее сына обнаружили лактазную недостаточность. Она арендовала помещение и закупила оборудование. С марта ее продукция стала поставляться в магазины.

Для развития бизнеса госпожа Занина получила заем в Свердловском фонде поддержки предпринимательства (СОФПП) на льготных условиях в размере 700 тыс. руб. «Она их направила на приобретение сырья, оборудования и брендирования продукции»,— рассказал заместитель директора СОФПП Сергей Кисеев.

Сейчас в цехе трудится три человека. Производство включает в себя несколько этапов: измельчение на коллоидной мельнице и обработку в ванне длительной пастеризации (ВДП). В изготовлении продукции используют коксовую стружку из Малайзии и сироп топинамбура из Адыгеи. Эти продукты являются основополагающими. Технологи не используют сахар и консерванты. Срок хранения продукции из таких компонентов — 10 дней.

«Мы начали делать молоко из кокосовой стружки, потому что это единственное сырье из кокоса, которое приходит в Россию без консервантов»,— пояснила госпожа Занина.

Елизавета Хохлова

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