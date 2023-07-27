Поголовье крупного рогатого скота и свиней в Удмуртии увеличилось по итогам первого полугодия

В Удмуртии численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на конец июня 2023 года составила 275,3 тыс. голов, что на 6,5 тыс. голов больше, чем на эту же дату год назад. Об этом сообщает Удмуртстат. Поголовье свиней увеличилось на 22,2 тыс. голов до 235,6 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Поголовье овец и коз стало больше на 5,6% и составило 4,3 тыс. голов.

В этой категории хозяйств в первом полугодии 2023 года произведено 69,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 0,5% больше, чем за этот же период прошлого года.

Валовой надой молока увеличился на 9% и составил 454,6 тыс. тонн. Яиц произведено 461 млн штук (больше на 1,9%).

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