Пермский край построит в Северодонецке две автоматические котельные

В Северодонецке (Луганская Народная Республика) благодаря поддержке правительства Пермского края установят две газовые котельные общей мощностью 1,3 МВт. Они обеспечат теплом детский сад, школу и другие социальные объекты.

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Как пояснили в краевом минЖКХ, контракт на установку новых котельных уже подписан. Их монтаж и подключение к коммуникациям планируется выполнить до конца 2023 года.

«Котельные будут работать в автоматическом режиме. Они укомплектованы необходимыми системами регулировки, средствами защиты с автоматическим уведомлением ответственных лиц о возникновении аварийной ситуации»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, в 2022 году между Пермским краем и Северодонецком было подписано соглашение о сотрудничестве. Прикамье участвует в ремонте садиков и школ, жилых домов, а также в восстановлении коммунальной инфраструктуры города, направляет гуманитарные грузы. С 2022 года медики из Пермского края оказывают необходимую помощь всем нуждающимся, а дети из Северодонецка приезжают в Пермский край на отдых и оздоровление.