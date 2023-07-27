В Саратове подтвердили смерть младенца от менингита

От острой формы менингита в Саратове скончалась семимесячная девочка. Об этом сообщила на брифинге в региональном министерстве здравоохранения замначальника управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

У ребенка была тяжелая форма менингококковой инфекции. Госпожа Матвеева отметила, что обычно заболевание протекает менее остро.

Больше в регионе от менингита никто не умер. На 26 июля в ГУЗ «Саратовская областная клиническая инфекционная больница имени Н. Р. Иванова» находились 103 человека с подозрением на заболевание.

Дарья Васенина

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