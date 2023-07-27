В Казани могут запустить турецкий аналог магазина IKEA

На территории Казани могут запустить магазин турецкой компании Kelebek, который называют аналогом магазина IKEA. Об этом сообщает «Интерфакс».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
На днях в РФ заработал первый магазин турецкой компании. Он открылся в Москве. В нем продают мебель и различные товары для дома. Компания рассматривает возможность открыть торговые точки и в других субъектах РФ.
В данный момент турецкая компания планирует запустить магазины не только в Казани, но в Екатеринбурге и Самаре. В дальнейшем предприятие намерено открыть производство мебели в России.