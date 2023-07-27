В Казани могут запустить турецкий аналог магазина IKEA

На территории Казани могут запустить магазин турецкой компании Kelebek, который называют аналогом магазина IKEA. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На днях в РФ заработал первый магазин турецкой компании. Он открылся в Москве. В нем продают мебель и различные товары для дома. Компания рассматривает возможность открыть торговые точки и в других субъектах РФ.

В данный момент турецкая компания планирует запустить магазины не только в Казани, но в Екатеринбурге и Самаре. В дальнейшем предприятие намерено открыть производство мебели в России.

"Ъ-Казань"