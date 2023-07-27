В Курганской области продлили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

В центральных районах Курганской области с 28 по 31 июля сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности — пятый класс горимости леса. Повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, в том числе с угрозой перехода огня на населенные пункты. Об этом сообщают в правительстве региона.

Местами в Курганской области ожидается высокая степень пожарной опасности (четвертый класс). Органам местной власти рекомендовано усилить патрулирование лесов, территорий населенных пунктов и водных объектов для реагирования на возможные происшествия.

«Также жителей региона просят воздержаться от посещения лесов и не проводить работы, связанные с открытым огнем. Рекомендуется создать запасы воды для тушения возможных возгораний»,— подчеркивают в региональном правительстве.

Штормовое предупреждение в связи с возникновением чрезвычайной пожарной опасности в центральный районах Курганской области действует с 20 июля.

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