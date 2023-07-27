В Перми на публичных слушаниях обсудят застройку участка хлебозавода

ООО «Хлебозавод “Кондитер №8”» обратилось в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке под хлебозаводом по ул. Космонавта Беляева, 13, зону жилой застройки. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии, заявитель попросил установить на площадке предприятия зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, подзону высотностью в 16 этажей и коэффициент плотности застройки 3,12. Представители «Кондитера №8» сообщили, что хлебозавод планируется перенести в другое место, а территорию под ним площадью 9 тыс. кв. м — застроить.

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Сейчас предприятие по ул. Беляева, 13, располагается в зоне оптовой торговли, открытых рынков Ц-6, площадку можно использовать под существующее здание хлебозавода. По словам докладчицы, представляющей проект, на участке под заводом «Кондитер №8» предполагается возвести три дома в 14 и 16 этажей. Представитель хлебозавода отметила, что высотность будущего ЖК согласована с воинской частью авиабазы «Сокол». Выслушав заявителя, члены комиссии отметили, что компания не представила на заседание эскизы фасадных решений комплекса, а также транспортную модель участка, предусматривающую присоединение домов к улично-дорожной сети. Предложение заявителя по участку на ул. Беляева, 13, было решено направить на публичные слушания с условием, что до обсуждения проекта «Кондитер №8» должен будет представить властям перечисленные документы и эскизы.

В начале этого года стало известно о планах ООО «Хлебозавод “Кондитер №8”» застроить жильем свой участок в Индустриальном районе. Заявление компании предлагалось обсудить на одном из заседаний комиссии в феврале, но потом этот вопрос сняли с повестки. ООО «Хлебозавод “Кондитер №8”», учрежденное в 1993 году, управляет одноименным предприятием. В учредителях общества — сын депутата гордумы Владимир Плотников (50%), а также Павел (27%) и Сергей (23%) Балыбердины. Павел Балыбердин возглавляет предприятие, а Сергей Балыбердин является его техническим директором. Хлебозавод «Кондитер №8» занимается серийным производством тортов, пирожных, кулинарии, изготавливает торты и пироги на заказ. Кондитерская насчитывает 28 точек по продаже продукции, расположенных в Перми.