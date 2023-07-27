В Казани одну из улиц назвали в честь генерал-лейтенанта Николая Демидова

Одну из улиц в Приволжском районе Казани назвали в честь советского и российского государственного деятеля, генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Демидова. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Николай Демидов родился 8 апреля 1933 года в селе Среднее Девятово в Лаишевском районе Татарской АССР. В 1956 году он окончил Казанский госуниверситет имени В.И. Ленина. В Татарстане он работал помощником прокурора Елабужской райпрокуратуры, главой исполкома Нижнекамского района, а также начальником Главного управления по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД СССР, замглавы МВД СССР, а после распада Советского союза он был начальником Республиканского института повышения квалификации МВД России и Академии управления МВД России.

Николай Демидов скончался в 88-летнем возрасте 6 октября 2021 года. В последние дни он лежал в больнице в реанимации. Он был похоронен в родном селе Среднее Девятово.

Помимо этого, в Казани появились улицы Елочная, Гаилэ Учагы, Алтынчэч и Яшел Бишек. Все они находятся в Советском районе Казани.

"Ъ-Казань"