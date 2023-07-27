На разработку проекта капремонта Дома Ногарева в Уфе не нашлось желающих

Средний специальный музыкальный колледж не смог найти разработчика проектно-сметной документации на капремонт и современное использование объекта культурного наследия Дом Ногарева на улице Ленина в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 4,89 млн руб., его должен был оплатить бюджет республики.

Проект необходимо было разработать в течение четырех месяцев. Разработчик должен был предусмотреть замену полов с подстилающими слоями, отделочных покрытий стен, элементов кровли, деревянных оконных блоков, замену систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электрооборудования, электроосвещения, сигнализации и связи.

Двухэтажный Дом Ногарева площадью 994,2 кв. м был построен в 1899 году.

Майя Иванова

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