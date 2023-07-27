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В Екатеринбурге запустили движение по участку ЕКАД около Кольцово

После реконструкции запущено движение по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД), который соединяет Челябинский и Тюменский тракты, а также дорогу к аэропорту Кольцово. Длина участка составила 9,9 км, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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После реконструкции запущено движение по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД)

После реконструкции запущено движение по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

После реконструкции запущено движение по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД)

После реконструкции запущено движение по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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После реконструкции запущено движение по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

После реконструкции запущено движение по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Благодаря личному участию губернатора Евгения Куйвашева проект реконструкции попал в нацпроект "Безопасные качественные дороги" и получил соответствующее финансирование»,— рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. По его словам, общая стоимость реконструкции составила 5,3 млрд руб. Из них 4,3 млрд руб. — федеральное софинансирование.

В ходе реконструкции дорогу расширили до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта. Длина последнего этапа реконструкции составила 3,1 км. Фактически дорожники проложили еще одну двухполосную дорогу параллельно существующей.

«По сути этот участок связывает в единую транспортную съему большинство логистических центров, находящихся в границах Екатеринбургской городской агломерации»,— отметил Денис Чегаев.

В департаменте информационной политики подчеркнули, что расширение ЕКАД — ключевой инфраструктурный проект Свердловской области. Она объединяет в транспортный каркас трассы М-5 «Урал», Екатеринбург – Шадринск – Курган, Пермский, Тюменский, Режевской и Серовский тракты.

Елизавета Хохлова

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