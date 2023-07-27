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Сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за пьяным водителем на Камазе

В Ижевске пьяный 46-летний житель Татарстана разъезжал по городским улицам на Камазе. Как сообщает МВД Медиа, о лихаче в ГИБДД сообщили очевидцы. Он ездил по городу с превышением скорости.

Сотрудники ГИБДД обнаружили схожий по описанию грузовик на ул. Чугуевского, однако водитель не реагировал на требования полицейских остановиться и попытался скрыться, нарушая при этом правила дорожного движения.

Грузовик заблокировали вблизи деревни Большая Венья. Водитель имел внешние признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. На него составлены административные протоколы.

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