Сделка по продаже 45% «Деметра-холдинг» принесла прибыль ВТБ

Сделка по продаже доли группы экспортера зерна «Деметра-холдинг» в 45% оказалась прибыльной, об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на слова заместителя президента—председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Новороссийский зерновой терминал"

Фото: dholding.ru "Новороссийский зерновой терминал"

Фото: dholding.ru

Сумма сделки по-прежнему не разглашается, ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что холдинг был продан «по объективной цене».

Сегодня пресс-служба ВТБ распространила пресс-релиз, согласно которому по итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила рекордные 289,8 млрд руб. Активы группы ВТБ увеличились на 9,3% и достигли 26,7 трлн руб.

Банк ВТБ вышел из числа совладельцев компании «Деметра-холдинг» в начале июля. «Деметра холдинг» является крупным трейдером зерна на юге России. Предприятие владеет Октябрьским, Дишнинским элеваторами, Ипатовским хлебокомбинатом и зерновыми терминалами в Новороссийске и Тамани. Организация также владеет акциями в АО «ОЗК», «Русагротранс», аграрным маркетплейсом поле.рф и другими предприятиями. В состав холдинга входит «Деметра Трейдинг», экспорт зерна которого в 2021–2022 годах составил 2,8 млн тонн.

Андрей Ульченко

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