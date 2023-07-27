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В Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело в отношении матери, которая оставляла малолетних детей без присмотра

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело в отношении 27-летней матери, которая оставляла своих малолетних детей без присмотра на несколько дней. Об этом сообщает областное Следственное управление СК РФ. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). 

«По версии следствия, в период с 20 апреля 2023 года по 6 июля 2023 года подозреваемая, находясь в квартире по месту жительства в городе Тольятти, действуя умышленно, причинила своим малолетним детям в возрасте 3-х лет и 2-х месяцев физические и психические страданий путем систематического длительного лишения малолетних воды и пищи»,— говорится в сообщении. 

Кроме того, мать двоих детей содержала жилище в антисанитарии и не проводила гигиену детей.

Ранее в отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).  Дети изъяты у матери, медики оказали им всю необходимую помощь,  жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства. Дело находится на контроле у главы СУ СКР по Самарской области Марата Галиханова. 

Сабрина Самедова

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