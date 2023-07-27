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Движение транспорта приостановят в центре Нижнего Новгорода из-за «Ночного забега»

Проезд транспорта приостановят с полуночи 29 июля до 2:00 30 июля на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода, говорится в постановлении мэрии. Ограничения введут из-за «Ночного забега», который пройдет в городе впервые.

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С полуночи 29 июля до 2:00 30 июля движение транспорта запретят на парковках около памятника «Катер Герой» на Нижневолжской набережной.

С 14:00 29 июля до 2:00 30 июля проезд ограничат на участке Нижневолжской набережной от улицы Широкой до Георгиевского съезда. С 16:00 будет перекрыта улица Красная слобода (от Нижневолжской набережной до набережной Гребного канала), набережная Гребного канала (от улицы Красная слобода до центрального входа в парк Победы), Георгиевский съезд (от дома №3 до Красной слободы).

Объехать закрытые участки водители смогут по прилегающим улицам.

Елена Ковалева

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