В Пулково запустили первый рейс в Алжир

Аэропорт Пулково обслужил 27 июля первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщили в пресс-службе аэропорта.

С сегодняшнего дня компания Air Algerie будет выполнять прямые рейсы в столицу Алжира три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполнять на воздушных судах Boeing 737-800.

«Открытие нового направления — Алжир — знаковое событие для нашего аэропорта. Это первый в истории Пулково регулярный рейс в страну африканского континента. Авиакомпания Air Algerie предлагает новые возможности для пассажиров Пулково. Уверены, что направление будет востребовано для туризма и дальнейших стыковочных полетов по популярным международным направлениям»,— отметил Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Вылет самолета из Алжира будет происходить в 20:30, прилет в Санкт-Петербург — в 3:15. В обратном направлении из Пулково в аэропорт Алжира вылет назначен на 4:15, прилет — на 7:15. Время для каждого аэропорта указано местное.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте