Приволжские таможенники за полгода пресекли 10 случаев контрабанды военной продукции

В первом полугодии 2023 года сотрудниками Приволжской таможни возбуждено 82 уголовных дела, это почти на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). По данным таможенного управления, девять дел возбуждено по поводу уклонения предприятиями или физическими лицами от уплаты таможенных платежей на 23,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 1,5 раза, до 25 случаев, выросло количество уголовных дел, связанных с незаконным перемещением через границу стратегически важных товаров и ресурсов. К таким ресурсам относятся, в частности, лес, нефть, ювелирные изделия и дикие животные. Также возбуждено 10 дел, связанных с контрабандой иного вооружения.

Выросло количество уголовных дел, возбужденных из-за незаконного перевода валюты или рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Всего таким способом было переведено средств на 162,9 млн руб.

Административных дел приволжские таможенники возбудили более 7,5 тыс., что почти на 25% больше по сравнению с АППГ. В семь раз выросло количество дел, возбужденных из-за непредставления в срок документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля. На 61% возросло количество дел, возбужденных таможенниками в отношении физических лиц в воздушных пунктах пропуска.

Андрей Репин