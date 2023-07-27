Приволжские таможенники за полгода пресекли 10 случаев контрабанды военной продукции

В первом полугодии 2023 года сотрудниками Приволжской таможни возбуждено 82 уголовных дела, это почти на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). По данным таможенного управления, девять дел возбуждено по поводу уклонения предприятиями или физическими лицами от уплаты таможенных платежей на 23,2 млн руб.
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В 1,5 раза, до 25 случаев, выросло количество уголовных дел, связанных с незаконным перемещением через границу стратегически важных товаров и ресурсов. К таким ресурсам относятся, в частности, лес, нефть, ювелирные изделия и дикие животные. Также возбуждено 10 дел, связанных с контрабандой иного вооружения.
Выросло количество уголовных дел, возбужденных из-за незаконного перевода валюты или рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Всего таким способом было переведено средств на 162,9 млн руб.
Административных дел приволжские таможенники возбудили более 7,5 тыс., что почти на 25% больше по сравнению с АППГ. В семь раз выросло количество дел, возбужденных из-за непредставления в срок документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля. На 61% возросло количество дел, возбужденных таможенниками в отношении физических лиц в воздушных пунктах пропуска.