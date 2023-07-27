ФСБ пресекла деятельность незаконной обогатительной фабрики на шахте «Юбилейная» в Ростовской области

В Ростовской области 31-летний житель города Шахты задержан за организацию незаконной обогатительной фабрики на закрытой шахте «Юбилейная». За три года нелегальной работы предприятие получила прибыль свыше 100 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ региона. По информации источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, подозреваемым является директор ООО «Пирамида» Михаил Афанасьев.

По данным следствия, мужчина являлся директором коммерческой компании, которая организовала работу на бывшей шахте под видом переработки щебенки. Против руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Имущество подозреваемого арестовано.

Шахта «Юбилейная» («Аютинская-Западная») была открыта в 1964 году. Проектная мощность составляла 900 тыс. т. Предприятие входило в ОАО «Ростовуголь». Шахта была закрыта в 2002 году.

Анастасия Назарова