На Оренбургских выборах на один мандат в среднем претендуют два кандидата

В Оренбургской области на 275 мандатов выдвинулось 436 кандидатов. Из них 393 – представители политических партий и 43 – самовыдвиженцы, сообщают в региональном избиркоме.

«Стопроцентное выдвижение обеспечила только "Единая Россия"»,– говорится в сообщении. При этом КПРФ выдвинула в шесть раз меньше кандидатов. Больше всего участников на довыборах депутата Оренбургского горсовета округу №6 – на один мандат претендуют пять человек из разных партий.

«В этом году на один мандат претендуют в среднем два кандидата. Тем не менее в избирательных кампаниях участвуют шесть политических партий, а также самовыдвиженцы», – отметила председатель облизбиркома Евгения Ивлева.

Всего на выборах 10 сентября в области назначено 38 избирательных кампаний.

Ани Айвазян