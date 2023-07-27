Преступную группу брокеров-мошенников задержали в Нижнем Новгороде и Казани

Полиция задержала семерых подозреваемых в особо крупном мошенничестве, также расследуется уголовное дело о преступном сообществе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2014 году фигуранты под прикрытием зарубежного юрлица открыли в Нижнем Новгороде офис и в 2019 году организовали представительство в Казани. Всем желающим они предлагали вложиться в торговлю валютой, советуя перевести деньги на личный инвестиционный счет и следить за операциями, которые проводил якобы опытный форекс-дилер. Спустя время клиентам компании заявили, что мировой финансовый кризис обесценил их вложения.

На деле никакую брокерскую деятельность подозреваемые не вели, а средства клиентов были похищены, полагает следствие. Ущерб 37 обманутым вкладчикам превысил 67 млн руб.

Двое фигурантов предполагаемого мошеннического преступного сообщества арестованы, четверым суд назначил ограничение определенных действий, еще одна фигурантка отправлена под домашний арест. По делу назначено 120 судебных компьютерно-технических экспертиз.

Владимир Зубарев