Матч Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» посетят 28 тысяч болельщиков

На матче Кубка России «Краснодар» — «Спартак» ожидается более 28 тыс. зрителей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в краснодарском клубе. Игра начнется 27 июля в 20 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В минувшем сезоне РПЛ краснодарская команда проиграла на домашнем стадионе «Спартаку» со счетом 1:4. Московская команда обыграла краснодарцев со счетом 4:3.

Стадион «Краснодар» построили в 2013–2016 годах. В 2018–2019 годах его вместимость увеличили до 35 179 зрителей за счет добавления обычных и VIP-мест, а также реконструкции трибун и установки дополнительных кресел для болельщиков клуба на центральных секторах. Размер футбольного поля составляет 105 на 68 метров. По всему периметру в чаше стадиона установлен медиаэкран площадью 4,7 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram