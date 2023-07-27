Пермьстат: долги по зарплате в крае выросли в 70 раз

Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 июля 2023 года сложилась в размере 11,1 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос в 70 раз.

Объем просроченной задолженности в 20,7 раза превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 116,5 тыс. руб.

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 4,9 млн руб. Сумма невыплаченной заработной платы работникам, уволенным в 2022 году и ранее, составила 4,6 млн руб.

Просроченную задолженность по заработной плате имели предприятия трех муниципальных образований края. Наибольшая сумма отмечена в Кунгурском муниципальном округе.